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Сегодня, 17:56

Почеттино: «Люди думают, что Месси тихий, но это не так»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино прокомментировал поведение нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси.

«Сейчас Месси — это лидер, который нужен Аргентине, и, как по мне, он сделал огромный шаг в этом направлении. Мы ждем от него не только выступлений. Люди думают, что он тихий, но иногда то, что вы воспринимаете со стороны, неверно. У него очень сильный характер. Он не говорит слишком много, но говорит, когда нужно. Сейчас мы видим, что он говорит больше — возможно, это из-за камер и технологий. Мы видим настоящего Месси. Он всегда был таким. Людям нравится говорить мифами, и мы все знаем, что в футболе их много», — приводит слова Почеттино The Athletic.

Финал ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией пройдет на главном стадионе турнира — арене «Лусаил» 18 декабря, начало — 18.00 мск.

Лионель Месси
Маурисио Почеттино
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
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