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Сегодня, 18:25

Дешам — о тактике Франции на матч против Аргентины: «Нужно быть готовыми к любой ситуации»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о предстоящем матче в финале ЧМ-2022 против Аргентины.

«Если я не ошибаюсь, в этой сборной только семь аргентинских игроков, которые играли в 2018 году. Это явно не та же команда, сравнивать нет смысла.

С другой стороны, шесть матчей, которые они провели с разными схемами и игроками, помогут нам. Три наших скаута видели все матчи, это позволяет нам иметь очень точную информацию.

Даже если завтра Аргентина сможет сделать что-то новое, то и мы, если уж на то пошло, сможем последовать примеру Марокко в полуфинале, которое вышло с пятью защитниками в старте, хотя раньше этого не делало. Нужно быть готовыми к любой ситуации», — цитирует Дешама RMC Sport.

Франция в воскресенье, 18 декабря, в финале ЧМ-2022 встретится с Аргентиной. Матч на стадионе «Лусаил» начнется в 18.00 (мск).

 
Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

 

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Марокко 1
2-й тайм

ТМ 2.5

32%

2.02

П2

26%

3.10

обе забьют - да

20%

1.72
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Вашингтон
Торонто

ТБ 5.5

22%

1.70

Ф2(0)

16%

1.67

ИТБ1 (3)

12%

2.32
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Аргентина
Франция

П1

27%

2.85

обе забьют - да

26%

2.10

П2

21%

2.85
Дидье Дешам
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
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