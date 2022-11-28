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Сегодня, 22:51

Тите: «Соврал, если бы сказал, что мы не тоскуем по Неймару»

Иван Шитик
Корреспондент
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Тите.
Фото AFP

Главный тренер сборной Бразилии Тите прокомментировал победу в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 над Швейцарией (1:0).

«Очень сложный матч. Швейцария очень качественно действовала в обороне. Они демонстрируют отличный от Сербии стиль игры. У Швейцарии есть отличные футболисты, которые могут исполнять разные роли на поле.

Что касается отсутствия Неймара, система остается даже при замене игроков. Мы используем те переменные, которые у нас есть.

Сегодня отличился Каземиро, верно? Команда сама создает себе звезду. У нас есть спортсмены, способные справиться со всем. Но я бы соврал, если бы сказал, что мы не тоскуем по Неймару», — приводит слова Тите Globo Esporte.

Сборная Бразилии возглавляет турнирную таблицу группы G, набрав 6 очков. Бразильцы стали вторым участником плей-офф, ранее групповую стадию нынешнего турнира преодолели французы.

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Сборная Бразилии по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
Аденор Леонардо Бакши (Тите)
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