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Сегодня, 23:17

Сборная Италии огласила состав на стыковые матчи ЧМ-2022

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Стал известен состав сборной Италии на стыковые матчи ЧМ-2022.

Вратари: Алессио Краньо («Кальяри»), Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), Пьерлуиджи Голлини («Тоттенхэм»), Сальваторе Сиригу («Дженоа»).

Защитники: Франческо Ачерби («Лацио»), Алессандро Бастони («Интер»), Кристиано Бираги («Фиорентина»), Леонардо Бонуччи («Ювентус»), Джорджо Кьеллини («Ювентус»), Джованни Ди Лоренцо («Неаполь»), Эмерсон Палмери («Лион»), Алессандро Флоренци («Милан») , Луис Фелипе («Лацио»), Джанлука Манчини («Ромам»).

Полузащитники: Николо Барелла («Интер»), Бриан Кристанте («Рома»), Жоржиньо («Челси»), Мануэль Локателли («Ювентус»), Лоренцо Пеллегрини («Рома»), Маттео Пессина («Аталанта»), Стефано Сенси («Сампдория»), Сандро Тонали («Милан»), Марко Верратти («ПСЖ»).

Нападающие: Андреа Белотти («Торино»), Доменико Берарди («Сассуоло»), Чиро Иммобиле («Лацио»), Лоренцо Инсинье («Неаполь»), Жоао Педро («Кальяри»), Маттео Политано («Неаполь»), Джакомо Распадори («Сассуоло»), Джанлука Скамакка («Сассуоло»). Маттиа Дзакканьи («Лацио»), Николо Дзаньоло («Рома»).

24 марта Италия в полуфинальном стыковом матче сыграет с Северной Македонией. В случае победы в решающей игре итальянцам будет противостоять Португалия или Турция.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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