Тео Эрнандес забил самый быстрый гол в полуфинале ЧМ с 1958 года

Защитник «Милана» и сборной Франции Тео Эрнандес забил первый гол в матче 1/2 финала ЧМ-2022 с Марокко (1:0, первый тайм).

Футболист отметился голом спустя 4 минуты 39 секунд с начала встречи и стал самым быстрым автором забитого мяча в истории полуфинала ЧМ с 1958 года. Тогда Вава забил за Бразилию в ворота Франции в течение первых двух минут матча, сообщает Opta.

Матч Франция — Марокко проходит в эти минуты в Катаре. К 30-й минуте счет 1:0 в пользу французов.