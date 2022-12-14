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14 декабря, 22:25

Тео Эрнандес забил самый быстрый гол в полуфинале ЧМ с 1958 года

Виктория Кравченко
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Защитник «Милана» и сборной Франции Тео Эрнандес забил первый гол в матче 1/2 финала ЧМ-2022 с Марокко (1:0, первый тайм).

Футболист отметился голом спустя 4 минуты 39 секунд с начала встречи и стал самым быстрым автором забитого мяча в истории полуфинала ЧМ с 1958 года. Тогда Вава забил за Бразилию в ворота Франции в течение первых двух минут матча, сообщает Opta.

Матч Франция — Марокко проходит в эти минуты в Катаре. К 30-й минуте счет 1:0 в пользу французов.

Тео Эрнандес
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Марокко по футболу
Сборная Франции по футболу
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