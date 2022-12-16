Серхио Бускетс завершил карьеру в сборной Испании

34-летний полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс объявил о завершении карьеры в сборной Испании.

«Хочу сообщить, что спустя почти 15 лет и 143 матча пришло время попрощаться со сборной. Хочу поблагодарить всех, кто помогал мне на этом долгом пути! Для меня было большой честью играть с вами, парни! Всем спасибо!» — написал хавбек в соцсетях.

Бускетс дебютировал в составе сборной Испании в 2009 году в возрасте 20 лет. За все время он принял участие в 143 матчах во всех турнирах, забил два гола и отдал девять результативных передач.

На ЧМ-2022 сборная Испании покинула турнир после поражения в 1/8 финала от сборной Марокко (0:0, пен. 0:3).

Вместе с национальной командой он стал чемпионом мира-2010 и Европы-2012.