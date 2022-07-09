Сборная Аргентины представила форму на ЧМ-2022

Сборная Аргентины представила домашний комплект формы, в котором выступит на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

Футболка представлена традиционными вертикальными белыми и голубыми полосами, рукава и воротник имеют черные вставки. В презентации формы приняли участие в том числе Лионель Месси, Анхель Ди Мария и Леандро Паредес.

ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. Аргентинцы в группе C встретятся с Саудовской Аравией, Мексикой и Польшей.