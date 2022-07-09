Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 07:58

Сборная Аргентины представила форму на ЧМ-2022

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
Анхель Ди Мария.
Фото AFA

Сборная Аргентины представила домашний комплект формы, в котором выступит на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

Футболка представлена традиционными вертикальными белыми и голубыми полосами, рукава и воротник имеют черные вставки. В презентации формы приняли участие в том числе Лионель Месси, Анхель Ди Мария и Леандро Паредес.

ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. Аргентинцы в группе C встретятся с Саудовской Аравией, Мексикой и Польшей.

Сборная Аргентины по футболу
Чемпионат мира по футболу 2022
0
Читайте также
Какие алкогольные напитки можно и нельзя пить в жару?
«Атлетико» подписал экс-зенитовца Витселя, Магнуссон отказался от контракта с ЦСКА. Главные трансферы и слухи Европы и РПЛ 9 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

На стадионах чемпионата мира-2022 в Катаре не будут продавать алкоголь
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости