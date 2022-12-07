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Фернандеш восхитился игрой Рамуша в матче Португалии со Швейцарией на ЧМ-2022

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал дебютный матч на ЧМ-2022 для Гонсалу Рамуша.

6 декабря португальцы обыграли команду Швейцарии в 1/8 финала ЧМ-2022 со счетом 6:1. Рамуш оформил хет-трик и отдал голевой пас.

«Для его первого старта на чемпионате мира три гола и результативная передача — это невероятно. Все очень за него рады. Он это заслужил. Он важен сейчас, он был важен и раньше, и будет в будущем, даже если не выйдет в старте», — цитирует Фернандеша RMC Sport.

В четвертьфинале Португалия встретится со сборной Марокко, которая ранее оказалась сильнее Испании. Встреча пройдет 10 декабря.

Бруну Фернандеш
Сборная Португалии по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
Гонсалу Рамуш
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