Федерация футбола Англии предложила Саутгейту новый контракт

Федерация футбола Англии предложила нынешнему главному тренеру национальной команды Гарету Саутгейту новый контракт, сообщает The Sun.

По информации источника, 51-летнему специалисту предлагают увеличить его зарплату в два раза.

Отмечается, что в федерации боятся, что Саутгейт уйдет из сборной Англии после чемпионата мира 2022 года, чтобы попробовать свои силы в АПЛ.

Переговоры с тренером начнутся после матчей отборочного турнира к чемпионату мира.

Контракт Саутгейта рассчитан до 21 июля 2022 года. Тренер работает в сборной Англии с 30 ноября 2016 года.