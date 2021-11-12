Федерация футбола Англии предложила Саутгейту новый контракт
10:23
Федерация футбола Англии предложила нынешнему главному тренеру национальной команды Гарету Саутгейту новый контракт, сообщает The Sun.
По информации источника, 51-летнему специалисту предлагают увеличить его зарплату в два раза.
Отмечается, что в федерации боятся, что Саутгейт уйдет из сборной Англии после чемпионата мира 2022 года, чтобы попробовать свои силы в АПЛ.
Переговоры с тренером начнутся после матчей отборочного турнира к чемпионату мира.
Контракт Саутгейта рассчитан до 21 июля 2022 года. Тренер работает в сборной Англии с 30 ноября 2016 года.
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