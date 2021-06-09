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Гол экс-игрока «Краснодара» помог Перу обыграть Эквадор

02:02
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Сборная Перу переиграла Эквадор в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 (2:0). Мячи у перуанцев забили экс-полузащитник «Краснодара» Кристиан Куэва и защитник Луис Адвинкула. В концовке эквадорцы забили гол престижа.

Перу идет на последнем месте в турнирной таблице. Эквадо занимает 3-ю строчку.

Чемпионат мира-2022

Отборочный турнир

Южная Америка

Эквадор — Перу — 1:2 (0:0)

Голы: Куэва, 62 (0:1). Адвинкула, 88 (0:2). Плата, 90+2 (1:2).

Эквадор: Домингес, Арболеда, Эступиньян, Арреага, Перласа (Нобоа, 46), Мендес (Анх.Пресиадо, 46), Мой.Кайседо, Карабали (Диас, 65), Мена (Мартинес, 65), Эстрада, Х.Кайседо (Плата, 46).

Перу: Гальесе, Рамос, Адвинкула, Абрам, Лопес, Куэва (Л.Иберико, 85), Йотун, Тапия, Пенья (Акино, 73), Каррильо (А.Ариас, 90+1), Лападула (Герреро, 90+1).

Предупреждения: Адвинкула, 21. Лападула, 26. Мой.Кайседо, 27. Домингес, 79. Акино, 90+3.

Судья: Остохич (Уругвай).

8 июня. Кито. Стадион «Родриго Пас Дельгадо».

Эквадор — Перу

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