Сборная Кюрасао под руководством Хиддинка забила 8 мячей Британским Виргинским островам
Сборная Кюрасао в матче квалификации ЧМ-2022 обыграла Британские Виргинские острова со счетом 8:0.
При этом 6 мячей было забито в первом тайме. Один из мячей забил полузащитник «Кардиффа» Леандро Бакуна, дубль оформили Чарлисон Бенсхор из кипрского «Аполлона» и Кенджи Горр из португальского «Насионаля».
Сборная Кюрасао под руководством Гуса Хиддинка после трех матчей занимает первое место в группе C, имея в активе 9 очков. Британские Виргинские острова проиграли четыре матча с общим счетом 0:19.
Следующий матч Кюрасао проведет 9 июня против Гватемалы.
ЧМ. Отборочный турнир. КОНКАКАФ
1-й раунд. 6 июня.
Группа A
Американские Виргинские Острова — Сальвадор — 0:7 (0:2)
Группа B
Аруба — Канада — 0:7 (0:3)
Группа C
Британские Виргинские Острова — Кюрасао — 0:8 (0:6)
Группа D
Ангилья — Панама — 0:13 (0:4)
Группа F
Багамы — Тринидад и Тобаго — 0:0
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