Сборная Кюрасао под руководством Хиддинка забила 8 мячей Британским Виргинским островам

Сборная Кюрасао в матче квалификации ЧМ-2022 обыграла Британские Виргинские острова со счетом 8:0.

При этом 6 мячей было забито в первом тайме. Один из мячей забил полузащитник «Кардиффа» Леандро Бакуна, дубль оформили Чарлисон Бенсхор из кипрского «Аполлона» и Кенджи Горр из португальского «Насионаля».

Сборная Кюрасао под руководством Гуса Хиддинка после трех матчей занимает первое место в группе C, имея в активе 9 очков. Британские Виргинские острова проиграли четыре матча с общим счетом 0:19.

Следующий матч Кюрасао проведет 9 июня против Гватемалы.

ЧМ. Отборочный турнир. КОНКАКАФ

1-й раунд. 6 июня.

Группа A

Американские Виргинские Острова — Сальвадор — 0:7 (0:2)

Группа B

Аруба — Канада — 0:7 (0:3)

Группа C

Британские Виргинские Острова — Кюрасао — 0:8 (0:6)

Группа D

Ангилья — Панама — 0:13 (0:4)

Группа F

Багамы — Тринидад и Тобаго — 0:0