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Венесуэла и Уругвай не забили голов

03:25

Сборные Уругвая и Венесуэлы не выявили победителя в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 (0:0).

Чемпионат мира-2022

Отборочный турнир

Южная Америка

Венесуэла — Уругвай — 0:0

Венесуэла: Гратероль, Росалес (Маго, 83), А.Гонсалес (Фельтшер, 84), Вильянуэва, Чансельор, Феррареси, Ринкон, Отеро (Кассерес, 75), Морено, Саварино (Селис, 83), Дж.Мартинес (Кадис, 79).

Уругвай: Муслера, Годин, Касерес, Хименес, Д.Гонсалес, Весино (Винья, 45), Торрейра (Горриаран, 89), Вальверде, Суарес, Х.Родригес (Нандес, 45), Торрес (Де ла Крус, 69).

Предупреждения: Морено, 37. Вильянуэва, 42. Ринкон, 63. Касерес, 90+1.

Судья: Андерсон Даронку (Бразилия).

9 июня. Каракас. Стадион «Олимпийский стадион».

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Евгений Козинов все материалы автора
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