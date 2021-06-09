Венесуэла и Уругвай не забили голов
03:25
Сборные Уругвая и Венесуэлы не выявили победителя в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 (0:0).
Чемпионат мира-2022
Отборочный турнир
Южная Америка
Венесуэла — Уругвай — 0:0
Венесуэла: Гратероль, Росалес (Маго, 83), А.Гонсалес (Фельтшер, 84), Вильянуэва, Чансельор, Феррареси, Ринкон, Отеро (Кассерес, 75), Морено, Саварино (Селис, 83), Дж.Мартинес (Кадис, 79).
Уругвай: Муслера, Годин, Касерес, Хименес, Д.Гонсалес, Весино (Винья, 45), Торрейра (Горриаран, 89), Вальверде, Суарес, Х.Родригес (Нандес, 45), Торрес (Де ла Крус, 69).
Предупреждения: Морено, 37. Вильянуэва, 42. Ринкон, 63. Касерес, 90+1.
Судья: Андерсон Даронку (Бразилия).
9 июня. Каракас. Стадион «Олимпийский стадион».
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