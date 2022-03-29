Экс-президент «Локомотива» оценил шансы Алаева отстоять позицию РФС на конгрессе ФИФА

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в разговоре с «СЭ» оценил шансы Александра Алаева отстоять позицию РФС на конгрессе ФИФА в Дохе.

«Не думаю, что там хватит чьего-то влияния. Если бы вместо Алаева поехал Дюков, это тоже вряд ли бы что-то изменило. Все складывается так, что вопрос будет решен не в нашу пользу. Видимо, наше членство приостановят. Исключать не будут, но 90%, что членство будет приостановлено. Иначе будет нелогично выглядеть отстранение нашей сборной с ЧМ. И тут дело не в Алаеве. Он хороший парень, грамотный и молодой специалист, я его знаю. Разбирается в футбольных делах, но там не может хватить чьего-то влияния для того, чтобы отстоять позицию РФС», — сказал Наумов «СЭ».

28 марта ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях. Конгресс ФИФА состоится 31 марта.