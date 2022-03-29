Трайковски: «Македония не должна упускать свой шанс выйти на чемпионат мира. Мы уже доказали, что можем обыграть любого»

Форвард сборной Македонии Трайковски заявил о намерении обыграть Португалию и выйти на ЧМ-2022

Нападающий сборной Македонии Александр Трайковски высказался о предстоящем стыковом матче за выход на ЧМ-2022 против Португалии.

«Мы не должны упускать свой шанс попасть на чемпионат мира. Мы никогда не были так близки к этому. Македония обыграла действующих чемпионов Европы — Италию. Наша команда показала, что может победить кого угодно», — приводит SportFace слова Трайковски.

Матч Португалия — Македония состоится сегодня, 29 марта, начало — в 21.45 (мск). Победитель встречи выйдет в финальную часть ЧМ-2022.

В полуфинале стыкового турнира Македония обыграла Италию (1:0), а Португалия — Турцию (3:1).