Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 14:36

Трайковски: «Македония не должна упускать свой шанс выйти на чемпионат мира. Мы уже доказали, что можем обыграть любого»

Форвард сборной Македонии Трайковски заявил о намерении обыграть Португалию и выйти на ЧМ-2022
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Нападающий сборной Македонии Александр Трайковски высказался о предстоящем стыковом матче за выход на ЧМ-2022 против Португалии.

«Мы не должны упускать свой шанс попасть на чемпионат мира. Мы никогда не были так близки к этому. Македония обыграла действующих чемпионов Европы — Италию. Наша команда показала, что может победить кого угодно», — приводит SportFace слова Трайковски.

Матч Португалия — Македония состоится сегодня, 29 марта, начало — в 21.45 (мск). Победитель встречи выйдет в финальную часть ЧМ-2022.

В полуфинале стыкового турнира Македония обыграла Италию (1:0), а Португалия — Турцию (3:1).

Источник: https://www.sportface.it/calcio/mondiali-qatar-2022/macedonia-del-nord-trajkovski-non-siamo-mai-stati-cosi-vicini-a-qualificarci-ad-un-mondiale/1710101

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ-2022. Стыковые матчи
Польша
Швеция

1X

21%

1.36

Обе забьют - да

15%

2.20

X2

13%

1.59
⚽ Футбол. Товарищеские матчи
Нидерланды
Германия

ТБ 2.0

24%

1.38

X2

17%

1.55

ИТБ1 (1.0)

16%

1.46
⚽ Футбол. ЧМ-2022. Стыковые матчи
Португалия
Македония

Обе забьют - нет

18%

1.52

ТБ 2.5

17%

1.70

Ф1 (-1.5)

15%

1.67
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Македонии по футболу
Сборная Португалии по футболу
1
0
Читайте также
Что лучше всего есть в пост? 10 продуктов
Россию исключают из ФИФА? Все что известно на данный момент
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Польша — Швеция, финал стыков ЧМ-2022: где смотреть и во сколько начало матча

Экс-президент «Локомотива» оценил шансы Алаева отстоять позицию РФС на конгрессе ФИФА
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости