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Сегодня, 21:58

Джейк Поул: «Месси — величайший игрок всех времен»

Алина Савинова
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Американский боксер Джейк Пол во время финала ЧМ-2022 несколько раз менял свое мнение о том, кто является величайшем игроком. Однако он остановил свой выбор на нападающем сборной Аргентины Лионеле Месси.

«Месси — величайший игрок всех времен. Извини, Мбаппе», — написал спортсмен и блогер в своих социальных сетях.

«Мурашки по коже. Невероятный чемпионат мира. Мбаппе и Месси устроили настоящее шоу», — добавил он.

В финале турнира аргентинцы одержали победу над командой Франции (3:3, по пен. 4:2). Аргентина стала трехкратным чемпионом мира. До этого команда выигрывала мировое первенство в 1978 и 1986 годах.

Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу
Джейк Пол
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