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Энцо Фернандес — о победе на ЧМ-2022: «Месси заслуживает этого больше, чем кто-либо»

Мария Гусева
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Полузащитник сборной Аргентины Энцо Фернандес поделился эмоциями от победы на чемпионате мира-2022 в Катаре. В финале мирового первенства команда Аргентины обыграла Францию (3:3, 4:2 — по пен.).

«Бог подарил мне возможность сыграть на чемпионате мира. Это то, что я никогда не забуду. Я не могу найти слова, чтобы описать эмоции. Шанс выиграть чемпионат мира со своей страной — это честь. Месси заслуживает этого больше, чем кто-либо. Он мой кумир. Все произошло так быстро, что я до сих пор не могу в это поверить. Я мечтал выиграть чемпионат мира и исполнил свою мечту в 21 год», — приводит AS слова Фернандеса.

Фернандес был признан лучшим молодым футболистом ЧМ-2022 в Катаре. 21-летний футболист принял участие во всех семи матчах на турнире, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

Сборная Аргентины выиграла чемпионат мира третий раз. До этого команда выигрывала мировое первенство в 1978 и 1986 годах.

Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Энцо Фернандес
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