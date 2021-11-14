Дмитрий Черышев — о матче с Хорватией: «Опасения всегда есть, нас ждет очень тяжелая игра»
Российский тренер Дмитрий Черышев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от заключительного матча отборочного турнира ЧМ-2022 между сборными Хорватии и России.
«Опасения всегда есть. Хорваты хорошо укомплектованы, у них футболисты высокого уровня. Они играют дома, им нужна только победа, на ничью они не рассчитывают. Матч будет очень тяжелым. Но это может сыграть и положительную роль для нашей сборной, так как они будут торопиться забить. Есть ли смысл играть от обороны? Тренерский штаб точно изучил игру Хорватии. Мне кажется, игра от обороны против этой команды может как принести пользу, так и навредить. В любом случае необходимо очень внимательно играть у своих ворот. Нельзя сильно подпускать соперников к воротам, они очень технически хорошо оснащены. Играть около своей штрафной будет неправильно», — сказал Черышев «СЭ».
Матч состоится сегодня, 14 ноября, в Сплите на стадионе «Полют». Начало встречи — в 17:00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю