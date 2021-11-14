Российский тренер Дмитрий Черышев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от заключительного матча отборочного турнира ЧМ-2022 между сборными Хорватии и России.

14.11.2021 | Хорватия — Россия

«Опасения всегда есть. Хорваты хорошо укомплектованы, у них футболисты высокого уровня. Они играют дома, им нужна только победа, на ничью они не рассчитывают. Матч будет очень тяжелым. Но это может сыграть и положительную роль для нашей сборной, так как они будут торопиться забить. Есть ли смысл играть от обороны? Тренерский штаб точно изучил игру Хорватии. Мне кажется, игра от обороны против этой команды может как принести пользу, так и навредить. В любом случае необходимо очень внимательно играть у своих ворот. Нельзя сильно подпускать соперников к воротам, они очень технически хорошо оснащены. Играть около своей штрафной будет неправильно», — сказал Черышев «СЭ».

Матч состоится сегодня, 14 ноября, в Сплите на стадионе «Полют». Начало встречи — в 17:00 по московскому времени.