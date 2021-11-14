Главный тренер сборной Финляндии надеется, что Босния победит Украину
Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва после победы над Боснией (3:1) в матче отборочного турнира ЧМ-2022 выразил надежду на то, что боснийцы победят Украину в заключительном матче групповой стадии отбора.
«Мы довольны результатом, матч получился интересным. Мы довольно рано оказались в меньшинстве, но сумели забить еще два гола и победить. Я очень рад этому. Теперь мы полностью сосредоточены на предстоящей игре с Францией. Постараемся совершить еще одно чудо, но надеемся, что Босния победит Украину», — приводит Vijesti слова Канерва.
Финляндия занимает второе место в группе D с 11 очками в 9 матчах, Украина идет на третьей строчке с 9 очками. В последнем туре групповой стадии Финляндия сыграет с Францией, а Украина — с Боснией. В случае, если украинцы не смогут обыграть Боснию, они не смогут подняться на вторую строчку и выйти в плей-офф отбора ЧМ-2022.
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Дополнительная информация:
https://vijesti.ba/clanak/551880/kanerva-fokusirat-cemo-se-na-jos-jedno-cudo-te-pokusati-pobijediti-i-francusku?fbclid=IwAR3NVXCI-8rsp3QxmxKMs1Ylj75uvgno1MunbRykZ9JVXv8OI9ybqBclDAQ
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