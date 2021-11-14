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Главный тренер сборной Финляндии надеется, что Босния победит Украину

Главный тренер сборной Финляндии надеется, что Босния победит Украину в матче отбора ЧМ-2022
12:58

Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва после победы над Боснией (3:1) в матче отборочного турнира ЧМ-2022 выразил надежду на то, что боснийцы победят Украину в заключительном матче групповой стадии отбора.

«Мы довольны результатом, матч получился интересным. Мы довольно рано оказались в меньшинстве, но сумели забить еще два гола и победить. Я очень рад этому. Теперь мы полностью сосредоточены на предстоящей игре с Францией. Постараемся совершить еще одно чудо, но надеемся, что Босния победит Украину», — приводит Vijesti слова Канерва.

Финляндия занимает второе место в группе D с 11 очками в 9 матчах, Украина идет на третьей строчке с 9 очками. В последнем туре групповой стадии Финляндия сыграет с Францией, а Украина — с Боснией. В случае, если украинцы не смогут обыграть Боснию, они не смогут подняться на вторую строчку и выйти в плей-офф отбора ЧМ-2022.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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  • Alvin Almazov
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  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа H
Хорватия
Россия

П1

25%

1.57

Обе забьют - да

19%

2.00

X2

17%

2.50
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа B
Испания
Швеция

Ф1 (-1.0)

27%

1.66

ТБ 2.5

20%

2.02

ИТБ1 (1.5)

15%

1.64
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа A
Португалия
Сербия

Обе забьют - да

24%

1.94

П1

22%

1.51

Ф1 (-1.0)

18%

1.90

Дополнительная информация:

https://vijesti.ba/clanak/551880/kanerva-fokusirat-cemo-se-na-jos-jedno-cudo-te-pokusati-pobijediti-i-francusku?fbclid=IwAR3NVXCI-8rsp3QxmxKMs1Ylj75uvgno1MunbRykZ9JVXv8OI9ybqBclDAQ

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Иван Торопцев все материалы автора
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