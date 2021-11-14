Главный тренер сборной Финляндии надеется, что Босния победит Украину

Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва после победы над Боснией (3:1) в матче отборочного турнира ЧМ-2022 выразил надежду на то, что боснийцы победят Украину в заключительном матче групповой стадии отбора.

«Мы довольны результатом, матч получился интересным. Мы довольно рано оказались в меньшинстве, но сумели забить еще два гола и победить. Я очень рад этому. Теперь мы полностью сосредоточены на предстоящей игре с Францией. Постараемся совершить еще одно чудо, но надеемся, что Босния победит Украину», — приводит Vijesti слова Канерва.

Финляндия занимает второе место в группе D с 11 очками в 9 матчах, Украина идет на третьей строчке с 9 очками. В последнем туре групповой стадии Финляндия сыграет с Францией, а Украина — с Боснией. В случае, если украинцы не смогут обыграть Боснию, они не смогут подняться на вторую строчку и выйти в плей-офф отбора ЧМ-2022.