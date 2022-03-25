Диогу Кошта остался доволен первым матчем в основе сборной Португалии

Вратарь сборной Португалии Диогу Кошта гордится победой над Турцией (3:1) в стыковом матче чемпионата мира-2022.

«Горжусь тем, что трудился ради таких моментов, как этот. Ради первого матча в старте за сборную Португалии. Я очень горжусь этим, но больше всего я рад, что мы выиграли этот матч.

Сейчас мы сосредоточены на игре с Македонией, победе и поездке на чемпионат мира", — цитирует пресс-служба УЕФА Кошту.

В финале квалификации ЧМ-2022 португальская команда встретится с Македонией, которая переиграла Италию. Матч состоится 29 марта.