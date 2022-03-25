Матеус Нунес: «Не можем думать, что нас ждет легкая прогулка в матче с Македонией»

Полузащитник сборной Португалии Матеус Нунес прокомментировал победу над Турцией в стыковом матче чемпионата мира-2022.

«Хочу отметить работу всей команды. Мы весь матч были сосредоточены на нашем плане. Теперь нужно отдохнуть и готовится к матчу с Македонией. Они заслуживают нашего уважения. Требуется определенное мастерство, чтобы победить Италию, и мы не можем думать, что нас ждет легкая прогулка», — цитирует пресс-служба УЕФА Нунеса.

В финале квалификации ЧМ-2022 португальская команда встретится с Македонией, которая переиграла Италию. Матч состоится 29 марта.