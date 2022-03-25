Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 02:30

Матеус Нунес: «Не можем думать, что нас ждет легкая прогулка в матче с Македонией»

Матеус Нунес прокомментировал победу над Турцией
Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Полузащитник сборной Португалии Матеус Нунес прокомментировал победу над Турцией в стыковом матче чемпионата мира-2022.

«Хочу отметить работу всей команды. Мы весь матч были сосредоточены на нашем плане. Теперь нужно отдохнуть и готовится к матчу с Македонией. Они заслуживают нашего уважения. Требуется определенное мастерство, чтобы победить Италию, и мы не можем думать, что нас ждет легкая прогулка», — цитирует пресс-служба УЕФА Нунеса.

В финале квалификации ЧМ-2022 португальская команда встретится с Македонией, которая переиграла Италию. Матч состоится 29 марта.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Стыковые матчи. Полуфиналы
24 мар, 22:45. do Dragao (Порту)
Португалия
3:1
Турция
Голы
Отавиу, 15 (1:0), Диогу Жота, 42 (2:0), Бурак Йылмаз, 65 (2:1), Матеус Нунес, 90+4 (3:1)
Нереализованный пенальти
Бурак Йылмаз 85
Португалия
Кошта Рафаэл Геррейру (Нуну Мендеш, 88) Жозе Фонти Далот Жоау Моутинью (Матеус Нунес, 88) Бернарду Силва Бруну Фернандеш (Виллиам Карвалью, 80) Данилу Перрейра Отавиу (Леан, 88) Криштиану Роналду Диогу Жота (Жоау Феликс, 71)
Турция
Угурджан Чакыр Зеки Челик (Дорухан Токез, 80) Мерих Демирал Чаглар Сеюнджю Озан Кабак Хакан Чалханоглу Беркан Кутлу (Сердар Дурсун, 90) Оркун Кекчю (Юсуф Языджи, 80) Керем Актюркоглу (Энес Юнал, 66) Дженгиз Юндер Бурак Йылмаз
Предупреждения
Диогу Жота 35’, Жоау Моутинью 86’  -  Зеки Челик 35’, Хакан Чалханоглу 69’, Мерих Демирал 76’, Дорухан Токез 90+6’
Судьи
Зиберт (Германия)
Источник: https://ru.uefa.com/european-qualifiers/match/2033892--portugal-vs-turkey/
Футбол
Сборная Португалии по футболу
0
Читайте также
10 лучших фильмов для мотивации занятий спортом
«Меня не тронь – я не пахну». Слезы Евгении и адский треш-ток - так закончилась война Загитовой и Медведевой на Кубке Первого канала
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Я все еще в шоке». Капитан сборной Македонии — о победе над Италией

Диогу Кошта остался доволен первым матчем в основе сборной Португалии
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости