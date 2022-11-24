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Сегодня, 15:27

Дембеле рассказал о своем настрое на матчи сборной Франции на ЧМ-2022

Виктория Кравченко
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Вингер сборной Франции Усман Дембеле рассказал о своей форме и целях на ЧМ-2022 в Катаре.

«У меня были непростые несколько лет. Я приехал на этот турнир спустя полтора года без травм. Я стал взрослым и более зрелым как на поле, так и за его пределами. У меня есть цели и амбиции, хочу играть в старте и быть ключевым игроком на этом чемпионате мира, забивать и создавать моменты», — цитирует игрока L'Equipe.

26 ноября Дания сыграет с Францией во 2-м туре ЧМ-2022. Начало встречи — в 19.00 (мск).

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Гана

Обе забьют - да

27%

2.30

ТБ 2.5

25%

2.00

Ф2(+1.5)

20%

1.70
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Сербия

ТБ 2.5

33%

1.78

Ф1(-1.5)

24%

2.40

Обе забьют - да

18%

1.90
⚽ Футбол. ЧМ
Германия 1
Япония 2
Матч завершен

Ф1(-1.5)

32%

2.14

Обе забьют - да

22%

1.79

ТБ 2.5

21%

1.59
Усман Дембеле
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Франции по футболу
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