Дембеле рассказал о своем настрое на матчи сборной Франции на ЧМ-2022

Вингер сборной Франции Усман Дембеле рассказал о своей форме и целях на ЧМ-2022 в Катаре.

«У меня были непростые несколько лет. Я приехал на этот турнир спустя полтора года без травм. Я стал взрослым и более зрелым как на поле, так и за его пределами. У меня есть цели и амбиции, хочу играть в старте и быть ключевым игроком на этом чемпионате мира, забивать и создавать моменты», — цитирует игрока L'Equipe.