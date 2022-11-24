Джердан Шакири поучаствовал в половине голов Швейцарии на 4 последних крупных турнирах — 8 голов и 4 ассиста

Полузащитник сборной Швейцарии Джердан Шакири отметился результативной передачей в матче группового турнира чемпионата мира-2022 против Камеруна (1:0).

Таким образом, 31-летний хавбек поучаствовал в половине голов своей страны на 4 последних крупных турнирах (ЧМ и Евро). В сумме Шакири забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи в этих матчах.

В группе G на ЧМ-2022 Швейцария набрала 3 очка. В следующем матче команда Мурата Якина сыграет с Бразилией 28 ноября.