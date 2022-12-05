Далич надеется, что Модрич останется в сборной Хорватии после чемпионата мира-2022

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич надеется, что полузащитник его команды Лука Модрич не завершит карьеру на международном уровне после чемпионата мира-2022.

«Все, что я сказал и могу сказать, недостаточно. Не могу найти достаточно слов, чтобы похвалить Луку Модрича за его игру. Это не последний турнир, в котором он примет участие за Хорватию. Он профессионал в тренировочном процессе, в своей беспрецедентной работе по самосовершенствованию. Но сборная Хорватии — команда, состоящая из замечательных личностей, но только вместе мы достигаем результатов. Не только Лука Модрич. Конечно, нам еще некоторое время будет нужен Лука», — цитирует L'Equipe Далича.

В 1/8 финала Хорватия сыграет против Японии. Матч состоится 5 декабря, начало встречи — в 18.00 по московскому времени.