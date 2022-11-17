ЧМ-2022: расписание матчей сборной Бразилии

С 20 ноября по 18 декабря в Катаре пройдет чемпионат мира-2022 по футболу, где выступит сборная Бразилии. «СЭ» публикует расписание матчей команды Тите в группе G с Сербией, Швейцарией и Камеруном.

Расписание матчей сборной Бразилии на ЧМ-2022 выглядит следующим образом:

24 ноября (четверг). 22.00. Лусаил («Лусаил»). Бразилия — Сербия

28 ноября (понедельник). 19.00. Доха («Стадион 974»). Бразилия — Швейцария

2 декабря (пятница). 22.00. Лусаил («Лусаил»). Камерун — Бразилия

Ознакомиться с расписанием всех матчей ЧМ-2022 можно здесь.

Сборная Бразилии пять раз становилась чемпионами мира (1958, 1962, 1970, 1994 и 2002).