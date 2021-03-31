Черчесов объяснил «объятия» Джикии и Фернандеса во время гола Словакии

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал ситуацию с первым голом сборной Словакии в отборочном турнире ЧМ-2022. Когда Милан Шкриньяр забивал первый мяч, Мариу Фернандес и Георгий Джикия вместо соперников держали друг друга.

«Мы играли дома в Лиге чемпионов с «Блэкберном», и там игроки одной команды не только держали, но и подрались друг с другом, — сказал Черчесов в эфире канала «Россия 24». - Я с ними на эту тему не говорил. Наверное, они сами удивились. Может, во время игры кто-то перепутал, схватил не того, кого надо. Бывает. Другое дело, что это привело к неприятности, и это расстроило.

Тем более, мы перед игрой со Словакией много времени уделили стандартам. Мы изучаем соперника и знаем, что словакам сложно создавать моменты в позиционной атаке. Тем более, у них уже нет Хамшика, который игру определял и вел. И Мальте они забили только со стандартов. Мы на эту тему обращали пристальное внимание, но прозевали и пропустили гол. Это расстраивает».

Сборная России имеет в активе шесть очков и занимает второе место в группе Н отборочного турнира ЧМ-2022 в зоне УЕФА. В последнем матче россияне уступили словакам со счетом 1:2.