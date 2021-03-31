Черчесов не обсуждал с Шуниным его игру после матча со Словакией

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что он не общался с вратарем команды Антоном Шуниным после матча отборочного турнира ЧМ-2022 со сборной Словакии (1:2).

«Не может быть простых матчей на таком уровне, — сказал Черчесов в эфире канала «Россия 24». — Да, у нас нет в группе чемпиона мира Франции, но есть хорваты, которые с ними играли в финале. Нам главное свою команду знать, в своей команде разобраться, кто что может, когда может помочь. Мы больше времени на свою команду тратим, чем на соперника. Хотя и соперника мы, естественно, досконально изучаем.

Турнир только начался. Кто-то быстрее вошел в форму, кто-то медленнее. Антон отлично работает на тренировках, хорошо играет в своем клубе. Ситуация бывает разная. Мог ли он выручить? С ним я на эту тему не говорил. После игры нет смысла больную тему затрагивать. Мы посмотрим спокойно игру, время пройдет, на следующем сборе встретимся и обязательно поговорим.

Матвей Сафонов? Нужно дождаться, когда он будет здорово и самое главное — готов. Тогда будем отталкиваться от этого и делать для себя выводы. Каждый игрок должен чувствовать себя комфортно в команде, он должен команде что-то дать. Вот Дюпин вызван в сборную в первый раз, а такое ощущение, что он здесь всю жизнь".

Сборная России имеет в активе шесть очков и занимает второе место в группе Н отборочного турнира ЧМ-2022 в зоне УЕФА.