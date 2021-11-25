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Черчесов считает, что Дзюба был бы полезен сборной России в матче с Хорватией

17:49
Артем Дзюба. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Артем Дзюба. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Экс-главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о том, помог бы нападающий «Зенита» Артем Дзюба национальной команде в матче с Хорватией (0:1).

«Рассуждения сослагательного характера в какой-то степени бессмысленны, потому что матч уже прошел и завершился поражением сборной России, — приводит слова тренера КП-Спорт. — Если говорить о его форме в ноябре и лидерских качествах, то думаю, что Дзюба был бы полезен нашей команды в Сплите».

Также Черчесов заявил, что раньше общественность просила не вызывать Дзюбу в сборную, а теперь наоборот.

«Вызов в сборную он не получил, и мы имеем то, что имеем. Меня всегда удивляло другое. Два последних года многие твердили и шумели, зачем наш тренерский штаб вызывал Дзюбу и доверил ему капитанскую повязку. Как только случилась первая неудача, наблюдаем обратную реакцию — почему его нет, ведь он бы помог в матче с Хорватией. Нужно просто определиться, чего мы хотим и не доводить ситуацию до абсурда», — добавил тренер.

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин в сентябре не вызвал Дзюбу на матчи отборочного турнира ЧМ-2022.

В октябре тренер включил нападающего в расширенный список команды на игры, однако футболист сам отказался от вызова в сборную, сославшись на плохую форму. После этого Карпин уже не приглашал Дзюбу в национальную команду.

В марте сборной России предстоит сыграть стыковые матчи за право выхода на чемпионат мира-2022.

Дополнительная информация:

https://www.kp.ru/online/news/4530758/

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Анна Горшкова все материалы автора
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