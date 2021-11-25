Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал слова главного тренера сборной России Валерия Карпина о возможной отставке.

«Звонил ли я Карпину после его слов о возможной отставке? Нет, мы с ним на футболе виделись, на «Динамо» — «Арсенал», там разговаривали. Переубеждал ли его? Зачем это человеку? У каждого свое мнение. Думаю, Карпин сказал это на каких-то эмоциях. Его не так поняли. Никуда он не хотел уходить, в этом нет смысла никакого. Нравится или не нравится мне сборная Карпина, результат есть. Результат конечный будет уже после стыков, тогда и будем говорить. Что касается Кудряшова, то у него очень сложная ситуация. Та подача, которая пошла на него, была неожиданной, он не успел даже среагировать, принять мяч. Надо ли было показывать, что травмирован? Может, это была его единственная ошибка, что он не показал. Но это случай», — сказал Семин «СЭ».

23 ноября Валерий Карпин в эфире «Коммент.Шоу» подтвердил, что остается в сборной России на стыковые матчи отбора чемпионата мира-2022.