Чемпионат мира-2022: Италия — Швейцария и другие матчи квалификационного раунда 12 ноября
09:40
Сегодня, 12 ноября, состоятся очередные матчи квалификационного раунда чемпионата мира-2022.
Группа С
Италия — Швейцария (22.45 мск)
Северная Ирландия — Литва (22.45)
Группа F
Молдавия — Шотландия (20.00)
Австрия — Израиль (22.45)
Дания — Фареры (22.45)
Группа I
Андорра — Польша (22.45)
Англия — Албания (22.45)
Венгрия — Сан-Марино (22.45)
Расписание всех матчей отборочного раунда ЧМ-2022 можно посмотреть здесь //
Турнирные таблицы — по этой ссылке
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