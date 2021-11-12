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Чемпионат мира-2022: Италия — Швейцария и другие матчи квалификационного раунда 12 ноября

09:40
Сборная Италии сыграет против Швейцарии в матче отбора на ЧМ-2022. Фото AFP
Сборная Италии сыграет против Швейцарии в матче отбора на ЧМ-2022. Фото AFP
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Сегодня, 12 ноября, состоятся очередные матчи квалификационного раунда чемпионата мира-2022.

Группа С

Италия — Швейцария (22.45 мск)

Северная Ирландия — Литва (22.45)

Группа F

Молдавия — Шотландия (20.00)

Австрия — Израиль (22.45)

Дания — Фареры (22.45)

Группа I

Андорра — Польша (22.45)

Англия — Албания (22.45)

Венгрия — Сан-Марино (22.45)

Расписание всех матчей отборочного раунда ЧМ-2022 можно посмотреть здесь //
Турнирные таблицы — по этой ссылке

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Сергей Ревенко все материалы автора
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