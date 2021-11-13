Сборные Англии и Польши гарантировали себе первые места в группе отбора ЧМ-2022

Сборная Англии разгромила команду Албании в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 — 5:0. Харри Кейн оформил хет-трик, а также по голу забили Харри Магуайр и Джордан Хендерсон.

В другом матче группы Польша на выезде выиграла у Андорры — 4:1. Андорцы уже на первой минуте остались в меньшинстве, так как Рикард Фернандес получил красную карточку. У поляков голами отметились Аркадиуш Милик, Камиль Юзвяк и Роберт Левандовски, оформивший дубль.

Сборные Англии и Польши гарантировали себе первые два места в группе I. Команды разделяют 3 очка. В заключительном туре англичане сыграют с Сан-Марино, а поляки — с Венгрией.

Напомним, команда, занявшая первое место в группе напрямую выходит на чемпионат мира-2022, а второе место сыграет в стыках.

Чемпионат мира-2022

Отборочный турнир

Европа

Группа I

Англия — Албания — 5:0 (5:0)

Голы: Магуайр, 9 (1:0). Кейн, 18 (2:0). Хендерсон, 28 (3:0). Кейн, 33 (4:0). Кейн, 45+2 (5:0).

Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунс, Магуайр, Чилуэлл, Джеймс (Александр-Арнолд, 77), Хендерсон, Фоден (Грилиш, 63), Филлипс (Беллингем, 63), Кейн (Абрахам, 63), Стерлинг (Смит-Роу, 77).

Албания: Стракоша, Хюсай, Весели, Исмайли, Кумбулла (Дермаку, 17), Траши (Михай, 46), Гьясула, Баре (Лячи, 12), Байрами (Рамадани, 46), Чикалеши, Узуни (Роши, 86).

Предупреждения: Гьясула, 9. Чикалеши, 21. Исмайли, 25. Лячи, 66.

Судья: Цвайер (Германия).

Лондон. Стадион «Уэмбли».

Андорра — Польша — 1:4 (1:3)

Голы: Левандовски, 5 (0:1). Южвяк, 11 (0:2). Валес, 45 (1:2). Милик, 45+2 (1:3). Левандовски, 73 (1:4).

Андорра: Альварес, Валес (Гарсия, 65), Сан Николас (Де Паблос, 83), Лловера, Сервос, Алаведра, М.Виейра, Пуйоль (Росас, 61), Алаэс (Гарсиа, 84), Клементе (А.Мартинес, 65), Фернандес.

Польша: Щенсны, Рыбус, Глик, Берешиньски, Крыховяк (Кэш, 63), Клих (Пентек, 64), Зелиньски (Шиманьски, 86), Франковски (Линетти, 63), Южвяк, Левандовски, Милик (Свидерски, 77).

Предупреждения: Клих, 22. Пуйоль, 22. Алаэс, 37. М.Виейра, 40. Крыховяк, 60.

Удаление: Фернандес, 1.

Судья: Битон (Шотландия).

Андорра-ла-Велья. Стадион «Эстади Насьональ».

Венгрия — Сан-Марино — 4:0 (2:0)

Голы: Собослои, 6 (1:0). Гоздог, 22 (2:0). Собослои, 83 (3:0). Вечеи, 88 (4:0).

Венгрия: Дибус, Него, Ланг, Ботка (Балог, 85), Ат.Солои, Вечеи, А.Надь (Варга, 57), Собослои (Хан, 85), Гоздог (Киш, 73), А.Солои, Шен (Шафер, 57).

Сан-Марино: Э.Бенедеттини, М.Баттистини, Грандони (А.Голинуччи, 60), Росси (Дзонзини, 70), Фаббри, Э.Голинуччи, Лунадеи, Муларони, Д.Томассини (Хирш, 36), Ф.Томассини (д`Аддарио, 61), Нанни (Витаиоли, 61).

Предупреждение: Дзонзини, 90+2.

Судья: Глова (Словакия).

Будапешт. Стадион «Пушкаш Арена»