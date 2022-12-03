Люк Уилкшир: «Чемпионат мира в Катаре прекрасен»

Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир поделился впечатлениями от чемпионата мира-2022 в Катаре.

— Этот чемпионат мира прекрасен. Особенно для Австралии. Они добились хорошей победы над Данией и прошли дальше. Это очень важное достижение для нашей страны. В целом, думаю, это хороший турнир. Есть определенные разочарования. Но это футбол.

— Самая странная вещь на этом чемпионате для тебя?

— Я прилетел сюда ради футбола, так что обращаю внимание только на него. А футбол здесь фантастический. И матчи с каждым днем все лучше и лучше. Здесь собраны 32 лучшие команды планеты. Так что для меня на этом ЧМ существует только футбол.

— Какой совет можешь дать болельщикам, которые только собираются в Катар?

— Приезжать и наслаждаться. Здесь классно, тепло, невероятные стадионы. Логистика удобная. Все в пределах 20-30 минут. Так что наслаждайтесь красивой игрой, — цитирует Sport24 Уилкшира.

Чемпионат мира в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в пяти городах на восьми стадионах.