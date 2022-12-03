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Сегодня, 17:57

Основатель «Амкала» дла прогноз на матч ЧМ-2022 Аргентина — Австралия

Иван Шитик
Корреспондент
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Основатель «Амкала» Герман «Эль-Классико» Попков сделал прогноз на матч 1/8 финала ЧМ-2022, в котором Аргентина сыграет против Австралии.

«Аргентина — Австралия. Тоже удивительно, что австралийцы зашли так далеко. Но кажется, что аргентинцы также без проблем, как бразильцы пройдут дальше. В целом, интересно увидеть финал Бразилия — Аргентина», — сказал Попков Vprognoze.ru.

Встреча Аргентина — Австралия состоится в субботу, 3 декабря. Матч пройдет на стадионе «Ахмад Бин Али» в Аль-Райяне, стартовый свисток прозвучит — в 22.00 по московскому времени.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Источник: https://vprognoze.ru/news/bookmakers/10480745-osnovatel-amkala-popkov-podelilsya-ozhidaniyami-ot-matcha-argentina-avstraliya-na-chm-2022.html

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина
Австралия

Ф1(-1.5)

34%

1.77

ТБ 2.5

28%

1.93

Обе забьют - нет

21%

1.45
⚽ Футбол. ЧМ
Франция
Польша

Ф1(-1.5)

32%

1.92

ТБ 2.5

25%

1.86

Обе забьют - да

19%

2.45
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Сенегал

ИТБ1 (1.5)

24%

1.90

Обе забьют - да

22%

2.44

ИТБ2 (0.5)

16%

1.96
Чемпионат мира по футболу
Сборная Австралии по футболу
Сборная Аргентины по футболу
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