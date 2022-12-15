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Сегодня, 21:29

Жулио Сезар: «Как бразилец, я вынужден поддерживать Францию»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший вратарь сборной Бразилии Жулиу Сезар поделился ожиданиями от финала ЧМ-2022, где встретятся Аргентина и Франция.

«Как бразилец, я вынужден поддерживать Францию. Я люблю Месси, для меня он невероятен. Но если бы Бразилия вышла в финал, аргентинцы тоже поддержали бы Францию. Давайте не будем лицемерить в этот момент, ладно?» — приводит слова экс-голкипера Globo Esporte.

Бразилия покинула мировое первенство после поражения от Хорватии (1:1, 2:4-по пен.) в четвертьфинале турнира.

В финале ЧМ-2022 встретятся сборные Аргентины и Франции 18 декабря, начало — 18.00.

Жулиу Сезар
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Франции по футболу
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