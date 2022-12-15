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Сестра Роналду: «Мы проиграли ЧМ, когда кучка крыс отпраздновала победу над Швейцарией как победу над Криштиану»

Сестра Роналду назвала главную причину вылета Португалии с ЧМ-2022
Анна Горшкова
Корреспондент
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Катя Авейру, сестра форварда Португалии Криштиану Роналду, резко высказалась о вылете Португалии с ЧМ-2022.

В четвертьфинале турнира в Катаре португальцы проиграли Марокко (0:1).

«Мы проиграли чемпионат мира, когда небольшая кучка крыс отпраздновала победу над Швейцарией как победу над Роналду. В сборной нет клубов. Сборная — это страна. Но, к сожалению, в Португалии урок еще не усвоен», — написала Авейру в своих соцсетях.

В финал ЧМ-2022 вышли Аргентина и Португалия. Матч между командами пройдет в воскресенье, 18 декабря. Начало — в 18.00 мск.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Криштиану Роналду
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Португалии по футболу
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