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Сегодня, 15:06

Глеб: «Один из лучших финалов чемпионата мира в истории! Зрелищно, классно!»

Глеб отреагировал на победу сборной Аргентины в финале ЧМ в Катаре
Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Барселоны» и лондонского «Арсенала» Александр Глеб прокомментировал «СЭ» победу сборной Аргентины в финале ЧМ в Катаре над Францией (3:3, по пенальти — 4:2).

«Соглашусь, что это один из лучших финалов в истории. До 75-й минуты думал, что тут совсем без шансов для Франции. Но тут гол... И все так эмоционально поменялось. Зрелищно, классно. Франция могла решить вопрос, когда нападающий один на один с вратарем ударил на силу в концовке матча. Рад очень за Месси. Он собрал все титулы. Наконец-то добился этого! Отмечу замены Дешама в первом тайме, которые перевернули игру. Мбаппе — красавчик», — сказал Глеб «СЭ».

Аргентинцы стали чемпионами мира в третий раз в истории. До этого команда выигрывала ЧМ в 1978 и 1986 годах.

Александр Глеб
Сборная Аргентины по футболу
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