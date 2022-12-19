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Сегодня, 15:05

Агент Барбоза — о сравнении Месси и Роналду: «Давно было ясно, что Лионель впереди. Он решал игру!»

Барбоза сравнил Месси и Роналду после победы Аргентины в финале ЧМ-2022
Артем Бухаев
Корреспондент
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Известный агент Паулу Барбоза в комментарии для «СЭ» сравнил футболистов Лионеля Месси и Криштиану Роналду после победы Аргентины над Францией в финале чемпионата мира в Катаре (3:3, 4:2 по пенальти).

«Точка была поставлена еще раньше. Даже статистически давно было ясно, что Месси был впереди. Вчера мы в очередной раз увидели, как один игрок сумел изменить курс событий. Он действительно решал игру. Он с первого матча чемпионата мира показал себя как лидер, который возглавляет команду. Никто не выигрывает один, но это была победа Месси. Он блестяще провел весь турнир! В каждую игру Месси внес решающий вклад», — сказал Барбоза «СЭ».

Победитель чемпионата мира 35-летний Месси был признан лучшим игроком мирового первенства в Катаре. Аргентинец провел 7 матчей на турнире, забил 7 мячей и отдал 3 результативные передачи.

Сборная Аргентины в третий раз стала победителем чемпионата мира. Ранее аргентинцы выигрывали турнир в 1978 и 1986 годах.

Криштиану Роналду
Лионель Месси
Паулу Барбоза
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