Бора Милутинович вспомнил о своих впечатлениях от ЧМ-2018 в России

Сербский тренер Бора Милутинович сравнил чемпионаты мира в России и Катаре. Он также рассказал о самых запоминающихся местах, которые он посетил в 2018 году во время турнира.

— Можете сравнить чемпионаты мира в России и в Катаре?

— Они очень разные. Здесь все стадионы в пределах доступности. В России же у тебя была возможность поехать в Санкт-Петербург и другие красивые города.

— Какие ваши лучшие впечатления от турнира в России?

— Их очень много. Думаю, самым запоминающимся был Большой театр. Да и сама Москва, метро, а также Ленинград!

ЧМ в России проходил с июня по июль 2018 года. Победителем стала сборная Франции, обыгравшая в финале команду Хорватии со счетом 4:2.