Билялетдинов назвал причину поражения сборной Марокко в матче за бронзу на ЧМ-2022

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу сборной Хорватии над Марокко (2:1) в матче за третье место на чемпионате мира в Катаре.

«У марокканцев проблемы, когда они пропускают. В игре с французами они тоже пропустили первыми и очень рано. Да, в этот раз они сравняли счет, но игра уже складывалась по-другому. Они пытались играть первым номером после этого, но это не их конек. Хотя со сборной Франции это получалось, но я думаю, что французы в полуфинале намеренно отдали марокканцам инициативу, чтобы иметь возможность убегать в контратаки. Хорваты контролировали сегодняшний матч, но у Марокко были моменты», — сказал Билялетдинов «СЭ».

Сборная Хорватии завоевывает медали на втором чемпионате мира подряд. На ЧМ-2018 команда уступила в финале сборной Франции (2:4) и стала серебряным призером.

Несмотря на поражение, сборная Марокко добилась лучшего результата в своей истории. Марокканцы также стали первой командой из Африки, которой удалось дойти до полуфинала ЧМ.