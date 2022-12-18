Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 17:49

Бензема поддержал сборную Франции в преддверии финала чемпионата мира-2022

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Нападающий сборной Франции Карим Бензема поддержал товарищей по национальной команде перед финалом ЧМ-2022 в Катаре.

«Время пришло... Все вместе. Вперед! Вперед, синие», — написал футболист в своих социальных сетях.

Бензема пропускает мировое первенство из-за травмы, которую он получил за несколько дней до старта турнира.

Сегодня, 18 декабря, пройдет финальный матч ЧМ-2022, в котором встретятся национальные команды Франции и Аргентины. Начало игры — в 18.00 по московскому времени.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Финал
Аргентина 2
Франция 0
Перерыв

П1

27%

2.85

обе забьют - да

26%

2.10

П2

21%

2.85
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Матч за 3-е место
Хорватия 2
Марокко 1
Матч завершен

ТМ 2.5

32%

2.02

П2

26%

3.10

обе забьют - да

20%

1.72
🏒 Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
Вашингтон 5
Торонто 2
Матч завершен

ТБ 5.5

22%

1.70

Ф2(0)

16%

1.67

ИТБ1 (3)

12%

2.32
Карим Бензема
Чемпионат мира по футболу
Сборная Франции по футболу
0
Читайте также
Месси мог перейти в «Зенит»? Клуб хотел обменять его на Аршавина
Главный хит ЧМ-2022 придумал простой болельщик. Теперь его поет даже Месси
Глава МИД Германии выступила против прекращения огня на Украине на условиях РФ
Кадыров на китайском языке призвал объединиться против НАТО
Как атомная энергия влияет на климат: спецпроект «Известий»
Чемпионат для студентов колледжей: как участвовать?
Материалы сюжета: ЧМ-2022, финал Аргентина — Франция: главный матч чемпионата мира
Экс-арбитр ФИФА Николаев поддержал решение Марчиняка поставить пенальти в финале ЧМ
Аргентина обыгрывает Францию после первого тайма матча финала ЧМ-2022
Аргентина ведет 2:0, у Франции две замены. Онлайн-трансляция финала ЧМ-2022
Месси догнал Пеле по количеству голов на чемпионатах мира
Аргентина — Франция: за что Марчиняк назначил пенальти? Его решение можно оспорить?
Аргентина — Франция: Дешам заменил Жиру и Дембеле
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Станишич — о бронзе на ЧМ-2022: «Это непередаваемое чувство»

Президенты Франции и Аргентины подшутили друг над другом перед финалом ЧМ-2022
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости