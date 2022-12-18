Бензема поддержал сборную Франции в преддверии финала чемпионата мира-2022

Нападающий сборной Франции Карим Бензема поддержал товарищей по национальной команде перед финалом ЧМ-2022 в Катаре.

«Время пришло... Все вместе. Вперед! Вперед, синие», — написал футболист в своих социальных сетях.

Бензема пропускает мировое первенство из-за травмы, которую он получил за несколько дней до старта турнира.

Сегодня, 18 декабря, пройдет финальный матч ЧМ-2022, в котором встретятся национальные команды Франции и Аргентины. Начало игры — в 18.00 по московскому времени.