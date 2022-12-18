Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 17:48

Станишич — о бронзе на ЧМ-2022: «Это непередаваемое чувство»

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Защитник сборной Хорватии Йосип Станишич поделился эмоциями от результата команды на чемпионате мира-2022 в Катаре.

Хорваты обыграли Марокко (2:1) в матче за 3-е место и завоевали бронзовые медали турнира.

«Честно говоря, это непередаваемое чувство для меня. Мне сложно поверить в это, когда я вспоминаю о том, где я был год назад. Наша команда — одна большая семья», — цитирует Bayern & Germany Станишича.

Сборная Хорватии во второй раз подряд стала призером чемпионата мира.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Финал
Аргентина 2
Франция 0
Перерыв

П1

27%

2.85

обе забьют - да

26%

2.10

П2

21%

2.85
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Матч за 3-е место
Хорватия 2
Марокко 1
Матч завершен

ТМ 2.5

32%

2.02

П2

26%

3.10

обе забьют - да

20%

1.72
🏒 Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
Вашингтон 5
Торонто 2
Матч завершен

ТБ 5.5

22%

1.70

Ф2(0)

16%

1.67

ИТБ1 (3)

12%

2.32
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Хорватии по футболу
0
Читайте также
Безногий американец дебютировал в ММА и победил. Соперник оказался его фанатом
«Давай, давай: они уже мертвые, не бегут!» Гениальный пас Марадоны в финале ЧМ-1986. Настал черед Месси?
Глава МИД Германии выступила против прекращения огня на Украине на условиях РФ
Кадыров на китайском языке призвал объединиться против НАТО
Как атомная энергия влияет на климат: спецпроект «Известий»
Чемпионат для студентов колледжей: как участвовать?
Материалы сюжета: ЧМ-2022, финал Аргентина — Франция: главный матч чемпионата мира
В первом тайме финала ЧМ-2022 забили два игрока 34 лет. До этого за всю истории в финалах было два таких гола
Экс-арбитр ФИФА Николаев поддержал решение Марчиняка поставить пенальти в финале ЧМ
Аргентина обыгрывает Францию после первого тайма матча финала ЧМ-2022
Аргентина ведет 2:0, у Франции две замены. Онлайн-трансляция финала ЧМ-2022
Месси догнал Пеле по количеству голов на чемпионатах мира
Аргентина — Франция: за что поляк Марчиняк назначил пенальти? Его решение можно оспорить?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ФИФА и ВАДА провели 2846 допинг-тестов во время чемпионата мира-2022 в Катаре

Бензема поддержал сборную Франции в преддверии финала чемпионата мира-2022
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости