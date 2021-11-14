Германия обыграла Армению, Северная Македония победила Исландию и сыграет в стыковых матчах

Завершился турнир в группе J европейского отборочного турнира ЧМ-2022

Германия на выезде обыграла Армению (4:1). У армян с пенальти забил Генрих Мхитарян. В составе гостей дубль сделал Илкай Гюндоган, по мячу забили Кай Хаверц и Йонас Хофманн.

Германия набрала 27 очков. Команда ранее уже обеспечила себе первое место в группе и путевку на чемпионат мира.

Северная Македония обыграла Исландию (4:1) благодаря дублю Эльфа Эльмаса и голу Эзджана Алиоски. Македонцы набрали 18 очков, заняли второе место и сыграют в стыковых матчах, как и сборная России.

Несмотря на победу над Лихтенштейном (2:0), Румыния с 17-ю очками осталась третьей и не смогла пробиться на чемпионат мира.

ЧМ-2022. Отборочный турнир. Европа

Группа J

Северная Македония — Исландия — 3:1 (1:0)

Голы: Алиоски, 7 (1:0). Торстейнссон, 54 (1:1). Эльмас, 65 (2:1). Эльмас, 87 (3:1).

Северная Македония: Димитриевски, С.Ристовски (Зайков, 89), Алиоски, Велковски, Муслиу, Барди, М.Ристовски (Миовски, 78), Эльмас, Чурлинов (Ашковски, 63), Костадинов, Трайковски (Спировски, 77).

Исландия: Э-Р.Оулафссон, Сайварссон, Гретарссон, Бьярнасон, Бьяднасон, Гудмундссон (К.Тоурдарсон, 86), Тораринссон (Эллертссон, 86), Торстейнссон (Траустасон, 78), Йоханнессон, С.Тоурдарсон (А.Гудьонсен, 72), С.Гудьонсен (Хельгасон, 72).

Предупреждения: Димитриевски, 29. Бьяднасон, 29. Костадинов, 45+1. С.Тоурдарсон, 64. Йоханнессон, 68. С.Гудьонсен, 72. Эльмас, 73. Миовски, 83. С.Ристовски, 85.

Удаление: Йоханнессон, 79.

Судья: Масса (Италия).

14 ноября. Скопье. Стадион «Национальная арена Тоше Проески».

Армения — Германия — 1:4 (0:2)

Голы: Хаверц, 15 (0:1). Гюндоган, 45+4 — с пенальти (0:2). Гюндоган, 50 (0:3). Мхитарян, 59 (1:3). Хофманн, 64 (1:4).

Армения: Бучнев, Ароян, Восканян, Тертерян, Чалишир, Мхитарян (Н.Григорян, 76), Байрамян (Селаррайян, 69), Маргарян, Сперцян, Удо (Арт.Григорян, 84), Адамян (Бриаско Балекян, 69).

Германия: тер Штеген, Гинтер, Та, Керер, Раум, Гюндоган (Арнольд, 60), Хофманн (Баку, 83), Сане (Брандт, 61), Нойхаус (Фолланд, 73), Мюллер (Нмеча, 61), Хаверц.

Предупреждения: Восканян, 45+3. Нойхаус, 58. Арнольд, 68.

Судья: Летексье (Франция).

14 ноября. Ереван. Стадион «Республиканский им. Вазгена Саркисяна».

Лихтенштейн — Румыния — 0:2 (0:1)

Голы: Ман, 8 (0:1). Банку, 87 (0:2).

Нереализованный пенальти: Станчу, 35 (мимо)

Лихтенштейн: Б.Бюхель, Геппель, Грюненфельдер, Шпириг, Хаслер, С.Вольфингер (Сейхан Йилдиз, 82), Зеле (Март.Бюхель, 82), Л.Майер (Кауфманн, 72), Н.Фрик (Кардесоглу, 63), Фроммельт, Я.Фрик (Ф.Вольфингер, 71).

Румыния: Ницэ, Маня, Рус, Буркэ, Станчу (Максим, 63), Неделку, Банку, Моруцан (Чикылдэу, 73), Пушкаш (Алибек, 63), Иван (Сали, 85), Ман (Хаджи, 74).

Предупреждения: Л.Майер, 48. С.Вольфингер, 70. Фроммельт, 80.

Судья: Юг (Словения).

14 ноября. Вадуц. Стадион «Райнпарк».