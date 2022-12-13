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Судейство

13 декабря, 22:50

Аргентина — Хорватия: итальянский судья подыграл Месси. Пенальти назначен ошибочно

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Аргентина — Хорватия: эпизод с падением Хулиана Альвареса.
Фото Скриншот matchtv.ru
Аргентина — Хорватия.
Фото Скриншот matchtv.ru
Аргентина — Хорватия: эпизод с падением Хулиана Альвареса.
Фото Скриншот matchtv.ru
Аргентина — Хорватия: эпизод с падением Хулиана Альвареса.
Фото Скриншот matchtv.ru
Аргентина — Хорватия: эпизод с падением Хулиана Альвареса.
Фото Скриншот matchtv.ru
Аргентина — Хорватия: Доминик Ливакович получил желтую карточку.
Фото Скриншот matchtv.ru
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На 32-й минуте полуфинального матча чемпионата мира-2022 Аргентина — Хорватия арбитр Даниэле Орсато ошибочно наказал представителей Европы 11-метровым ударом. Итальянский рефери решил, что хорватский вратарь Доминик Ливакович сбил Хулиана Альвареса, назначил пенальти и вынес голкиперу предупреждение.

Между тем в штрафной площади произошло обычное игровое столкновение. Альварес пробросил мяч мимо вратаря, решил пробежать с другой стороны и столкнулся с голкипером. Ливакович не задерживал соперника рукой или руками. Он стоял двумя ногами на газоне и не делал ими никаких движений в направлении аргентинца. В чем же, по мнению Орсато, было нарушение правил?

Аргентина — Хорватия.
Аргентина — Хорватия: эпизод с падением Хулиана Альвареса. Фото Скриншот matchtv.ru
Фото Скриншот matchtv.ru
Аргентина — Хорватия.
Аргентина — Хорватия: эпизод с падением Хулиана Альвареса. Фото Скриншот matchtv.ru
Фото Скриншот matchtv.ru
Аргентина — Хорватия.
Аргентина — Хорватия: эпизод с падением Хулиана Альвареса. Фото Скриншот matchtv.ru
Фото Скриншот matchtv.ru

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча 1/2 финала ЧМ-2022 Аргентина — Хорватия.

Чемпионат мира. 1/2 финала
13 дек, 22:00. Lusail Stadium (Лусаил)
Аргентина
3:0
Хорватия

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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🏒 Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
Тампа-Бэй 1
Сиэтл 0
1-й период

П1

24%

1.85

ИТБ1 (3.5)

19%

2.00

Ф1(-1)

17%

2.04
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Франция
Марокко

Ф1(-1.5)

29%

2.60

Х2

24%

2.65

ИТБ1 (1.5)

23%

1.88
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Аргентина 3
Хорватия 0
Матч завершен

ТБ 2.5

35%

2.50

П1

25%

1.90

ТМ 1.5

14%

2.70
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Хорватии по футболу
205
123
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