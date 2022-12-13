Аргентина — Хорватия: итальянский судья подыграл Месси. Пенальти назначен ошибочно

На 32-й минуте полуфинального матча чемпионата мира-2022 Аргентина — Хорватия арбитр Даниэле Орсато ошибочно наказал представителей Европы 11-метровым ударом. Итальянский рефери решил, что хорватский вратарь Доминик Ливакович сбил Хулиана Альвареса, назначил пенальти и вынес голкиперу предупреждение.

Между тем в штрафной площади произошло обычное игровое столкновение. Альварес пробросил мяч мимо вратаря, решил пробежать с другой стороны и столкнулся с голкипером. Ливакович не задерживал соперника рукой или руками. Он стоял двумя ногами на газоне и не делал ими никаких движений в направлении аргентинца. В чем же, по мнению Орсато, было нарушение правил?

Аргентина — Хорватия: эпизод с падением Хулиана Альвареса. Фото Скриншот matchtv.ru Фото Скриншот matchtv.ru

Аргентина — Хорватия: эпизод с падением Хулиана Альвареса. Фото Скриншот matchtv.ru Фото Скриншот matchtv.ru

Аргентина — Хорватия: эпизод с падением Хулиана Альвареса. Фото Скриншот matchtv.ru Фото Скриншот matchtv.ru

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча 1/2 финала ЧМ-2022 Аргентина — Хорватия.