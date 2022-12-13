«Мне кажется, это не пеналь». Дзюба заявил, что судья не должен был назначать пенальти в ворота Хорватии

Российский футболист Артем Дзюба прокомментировал эпизод матча 1/2 финала между сборными Аргентины и Хорватии, когда в ворота хорватов в первом тайме был назначен пенальти.

«При всем уважении, мне кажется, что это не пенальти. Он пробил, а потом врезался во вратаря на полном ходу. Я понимаю, если бы он его обыгрывал... Он же бьет, а не перекидывает. Мне кажется, это не пеналь.

Ну а Месси без шансов забил, конечно», — сказал Дзюба в социальной сети.

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси реализовал пенальти и забил 11-й гол в карьере на чемпионатах мира. Он превзошел достижение Габриэля Батистуты (10 голов) и установил новый национальный рекорд.