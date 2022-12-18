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Сегодня, 20:28

Аргентина — Франция: поляк не назначил еще один пенальти. Тюрам точно симулировал?

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Маркус Тюрам.
Фото Reuters
Кадр из трансляции матча Аргентина — Франция.
Кадр из трансляции матча Аргентина — Франция.
Кадр из трансляции матча Аргентина — Франция.
Кадр из трансляции матча Аргентина — Франция.
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На 87-й минуте финального матча чемпионата мира-2022 Аргентина — Франция арбитр Шимон Марчиняк правильно не назначил 11-метровый удар в ворота аргентинцев и вынес предупреждение Маркусу Тюраму за симуляцию.

Кадр из трансляции матча Аргентина — Франция.
Кадр из трансляции матча Аргентина — Франция.
Кадр из трансляции матча Аргентина — Франция.
Кадр из трансляции матча Аргентина — Франция.
Кадр из трансляции матча Аргентина — Франция.
Кадр из трансляции матча Аргентина — Франция.
Кадр из трансляции матча Аргентина — Франция.
Кадр из трансляции матча Аргентина — Франция.

Судья не находился в хорошей позиции, но сумел разглядеть, что никакого нарушения правил против француза никто не совершил, а упал он в штрафной площади сам, пытаясь обманом заработать пенальти.

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Чемпионат мира. Финал
18 дек, 18:00. Lusail Stadium (Лусаил)
Аргентина
3:3
Франция

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