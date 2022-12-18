Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Судейство

Сегодня, 20:10

Аргентина — Франция: поляк не удалил Отаменди. Марчиняк пожалел аргентинцев?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Николас Отаменди.
Фото Reuters

На 79-й минуте финального матча чемпионата-2022 Аргентина — Франция арбитр Шимон Марчиняк поступил правильно, наказав Николаса Отаменди 11-метровым ударом, но ошибочно не применил к аргентинцу дисциплинарную санкцию.

Защитник придержал Рандаля Коло Муани рукой, а затем ударил его по правой ноге. Судья находился на значительном удалении от места событий, рискнул, указав на 11-метровую отметку, и угадал с этим решением. Но он был обязан вынести Отаменди как минимум предупреждение, если определил, что тот попытался сыграть в мяч. Если же рефери посчитал за фол задержку рукой или расценил, что попытки выбить мяч не было, то аргентинца следовало удалить. Ведь он лишил соперника явной возможности забить гол, но вообще не получил за это никакой карточки.

Кадр из трансляции матча Аргентина - Франция.
Кадр из трансляции матча Аргентина — Франция.
Кадр из трансляции матча Аргентина - Франция.
Кадр из трансляции матча Аргентина — Франция.
Кадр из трансляции матча Аргентина - Франция.
Кадр из трансляции матча Аргентина — Франция.
Кадр из трансляции матча Аргентина - Франция.
Кадр из трансляции матча Аргентина — Франция.

Интересно, что в тот момент сказал Марчиняку его видеоассистент Томаш Квятковски. ВАР видел, как располагались игроки на поле друг относительно друга, и должен был квалифицировать действия защитника как лишение соперника явной возможности забить гол, потому что Коло Муани владел мячом и выбегал один на один с вратарем.

ЧМ&nbsp;2022, финал Аргентина&nbsp;&mdash; Франция. Дополнительное время в финале ЧМ! Аргентина — Франция — 2:2. Онлайн-трансляция финала
Чемпионат мира. Финал
18 дек, 18:00. Lusail Stadium (Лусаил)
Аргентина
Франция

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Финал
Аргентина 2
Франция 2
Дополнительное время

П1

27%

2.85

обе забьют - да

26%

2.10

П2

21%

2.85
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Матч за 3-е место
Хорватия 2
Марокко 1
Матч завершен

ТМ 2.5

32%

2.02

П2

26%

3.10

обе забьют - да

20%

1.72
🏒 Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
Вашингтон 5
Торонто 2
Матч завершен

ТБ 5.5

22%

1.70

Ф2(0)

16%

1.67

ИТБ1 (3)

12%

2.32
Николас Отаменди
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
5
2
Читайте также
«Давай, давай: они уже мертвые, не бегут!» Гениальный пас Марадоны в финале ЧМ-1986. Настал черед Месси?
Безногий американец дебютировал в ММА и победил. Соперник оказался его фанатом
Глава МИД Германии выступила против прекращения огня на Украине на условиях РФ
Кадыров на китайском языке призвал объединиться против НАТО
Как атомная энергия влияет на климат: спецпроект «Известий»
Чемпионат для студентов колледжей: как участвовать?
Материалы сюжета: ЧМ-2022, финал Аргентина — Франция: главный матч чемпионата мира
Аргентина и Франция сыграют дополнительное время в финале ЧМ-2022
Дополнительное время в финале ЧМ! Аргентина — Франция — 2:2. Онлайн-трансляция финала
Аргентина — Франция: в финале назначен еще один пенальти. Правильно ли поступил поляк?
Мбаппе забил три гола за карьеру в финалах ЧМ и повторил мировой рекорд
Реакция президента Франции на второй гол Мбаппе в финале ЧМ-2022
Килиан Мбаппе — самый молодой футболист в истории, достигший отметки в 10 голов на чемпионатах мира
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Аргентина и Франция сыграют дополнительное время в финале ЧМ-2022
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости