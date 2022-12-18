Аргентина и Франция сыграют дополнительное время в финале ЧМ-2022

Аргентина и Франция сыграют дополнительное время в финале ЧМ-2022.

Основное время завершилось со счетом 2:2. Голами в составе аргентинцев отметились Лионель Месси и Анхель Ди Мария. За нидерландцев дубль в концовке второго тайма оформил Килиан Мбаппе.

Теперь сборные проведут два дополнительных тайма по 15 минут. Если и овертайм не выявит победителя, то за ним последует серия пенальти.

Отметим, что сборные сыграет дополнительное время в четвертый раз в последних пяти финалах ЧМ. Команды играли овертайм в финале турниров в 2006, 2010 и 2014 годах. На ЧМ-2018 в России Франция обыграла Хорватию (4:2) в основное время.