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Сегодня, 20:01

Аргентина и Франция сыграют дополнительное время в финале ЧМ-2022

Анна Горшкова
Корреспондент
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Килиан Мбаппе и Лионель Месси.
Фото Global Look Press

Аргентина и Франция сыграют дополнительное время в финале ЧМ-2022.

Основное время завершилось со счетом 2:2. Голами в составе аргентинцев отметились Лионель Месси и Анхель Ди Мария. За нидерландцев дубль в концовке второго тайма оформил Килиан Мбаппе.

Теперь сборные проведут два дополнительных тайма по 15 минут. Если и овертайм не выявит победителя, то за ним последует серия пенальти.

Отметим, что сборные сыграет дополнительное время в четвертый раз в последних пяти финалах ЧМ. Команды играли овертайм в финале турниров в 2006, 2010 и 2014 годах. На ЧМ-2018 в России Франция обыграла Хорватию (4:2) в основное время.

ЧМ&nbsp;2022, финал Аргентина&nbsp;&mdash; Франция. Что сделал Мбаппе! 2 гола за две минуты. Аргентина — Франция — 2:2. Онлайн-трансляция финала ЧМ-2022

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⚽ Футбол. Чемпионат мира. Финал
Аргентина 2
Франция 2
Дополнительное время

П1

27%

2.85

обе забьют - да

26%

2.10

П2

21%

2.85
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Матч за 3-е место
Хорватия 2
Марокко 1
Матч завершен

ТМ 2.5

32%

2.02

П2

26%

3.10

обе забьют - да

20%

1.72
🏒 Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
Вашингтон 5
Торонто 2
Матч завершен

ТБ 5.5

22%

1.70

Ф2(0)

16%

1.67

ИТБ1 (3)

12%

2.32
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
2
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