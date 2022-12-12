Арбитры Оливер, Фраппар и Матеу Лаос больше не будут судить на ЧМ-2022

Как стало известно «СЭ», во вторую партию судей, которых судейский комитет ФИФА отправил из Катара домой, вошли англичанин Майкл Оливер, французы Клеман Тюрпен и Стефани Фраппар, а также испанец Антонио Мигель Матеу Лаос, неудачно отработавший в четвертьфинале между командами Нидерландов и Аргентины (2:2, пенальти — 3:4).

13.12.2022 | Аргентина — Хорватия

На первый полуфинал Аргентина — Хорватия, который пройдет завтра, назначена бригада во главе с итальянцем Даниэле Орсато.

Основными кандидатами на судейство второго полуфинала Франция — Марокко и финальной игры чемпионата мира остаются поляк Шимон Марчиняк, голландец Данни Маккели и мексиканец Сесар Рамос.