Морган: «Если бы Роналду оскорблял арбитров и тренеров, как Месси, это привлекло бы СМИ»

Морган считает, что Роналду привлекает больше внимания СМИ, чем Месси

Журналист Пирс Морган, которому португальский форвард Криштиану Роналду дал резонансное интервью о «Манчестер Юнайтед», прокомментировал поведение Лионеля Месси в матче 1/4 финала ЧМ-2022 с Нидерландами.

14.12.2022 | Франция — Марокко

«Итак, Месси оскорбил главного арбитра, тренера сборной Нидерландов и одного из соперников. Думаю, если бы Криштиану Роналду вел себя, как Месси в этой игре, это привлекло бы намного больше внимания СМИ», — написал Морган в своих соцсетях.

Арбитр встречи Аргентина — Нидерланды (2:2, 3:4 по пенальти) испанец Антонио Мигель Матеу Лаос установил рекорд чемпионатов мира, показав 17 желтых карточек. После матча Месси заявил, что судья не соответствовал уровню матча. Позже в СМИ появилась информация, что Лаос больше не будет работать на матчах ЧМ-2022.

Также в ходе матча несколько раз происходили стычки между игроками. Судейство после игры критиковали представители обеих команд.

13 декабря сборная Аргентины встретится с Хорватией в матче 1/2 финала чемпионата мира в Катаре. Начало — в 22:00 (мск).

14 декабря Франция сыграет с Марокко в полуфинале. Начало — в 22:00 (мск).