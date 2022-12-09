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Канчельскис: «Роналду уже надоел всем со своими конфликтами»

Канчельскис считает, что Роналду всем надоел своими конфликтами
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Криштиану Роналду.
Фото AFP

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис отреагировал на новость о том, что нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду начнет в запасе матч 1/4 финала ЧМ-2022 против Марокко. Об этом сообщает A Bola.

«Я думаю, тут виноват конфликт, который начался еще в «Манчестере», а сейчас перешел в сборную. Честно говоря, не знаю, что там происходит, но видимо Роналду уже надоел всем со своими конфликтами. Дыма без огня не бывает. Думаю, что он просто достал всех своим поведением, и мы видим, какое отношение в сборной к нему. Вел бы он себя чуть по-другому, может быть, что-то поменялось. Так себя вести тоже нельзя. Рано или поздно все заканчивается», — сказал Канчельскис корреспонденту «СЭ» Алексею Сардаряну.

Ранее сообщалось, что Роналду, узнав о том, что не попал в стартовый состав на матч со Швейцарией, был настолько взбешен, что заявил о желании покинуть расположение национальной команды. Позже 37-летний португалец высказался об этом публично.

Матч Португалии и Марокко состоится 10 декабря.

Криштиану Роналду. Сестра просит Роналду покинуть сборную. А сам Криштиану угрожал уехать с ЧМ-2022, не попав в стартовый состав на матч с Швейцарией?

Андрей Канчельскис
Криштиану Роналду
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Португалии по футболу
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