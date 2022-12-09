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Сантуш: «Роналду ни разу не сказал мне, что хочет покинуть сборную Португалии»

Сантуш рассказал о разговоре с Роналду перед матчем Португалии со Швейцарией
Виктория Кравченко
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Фернанду Сантуш.
Фото Reuters

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш рассказал о положении форварда Криштиану Роналду в национальной команде.

Сообщалось, что футболист и тренер поговорили на повышенных тонах после того, как 37-летний форвард, якобы, планировал покинуть сборную из-за непопадания в стартовый состав на матч 1/8 финала со Швейцарией.

Специалист заявил, что разговор с игроком был проведен перед матчем в его кабинете. Сантуш объяснил, по каким причина Роналду не попал в старт на эту игру.

«Криштиану был недоволен, он всегда играл в стартовом составе. Это нормально, это был спокойный разговор, где каждый высказал свое мнение. Ему было непросто принять это, но все прошло спокойно. Он ни разу не сказал мне, что хочет покинуть сборную. Как сказал Жоау Феликс, нет лучшего примера, чем тот, который он показал в этом матче», — цитирует Сантуша A Bola.

Тренер также попросил оставить в покое СМИ Роналду.

10 декабря Португалия сыграет с Марокко в 1/4 финала. Начало — в 18.00 мск.

Криштиану Роналду
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Португалии по футболу
Фернанду Сантуш
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